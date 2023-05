Alessandro Cecchi Paone | «Io | il primo candidato “omoaffettivo »

(Di martedì 9 maggio 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Oggi abbiamo scelto l'intervista nella qualealle Europee, nel 2004 parlò per la prima volta della propria bisessualità

Sempre in bilico tra top e flop, stavoltaPaone finisce nella parte buona della classifica. Motivo Pur restando una macchina crea dinamiche (spesso trashissime ), il divulgatore ...Dal canto suoPaone, visibilmente preoccupato per le condizioni di salute del compagno, è andato su tutte le furie e ha minacciato di abbandonare il gioco. "Isola dei Famosi", ...La furia diPaone contro l' Isola dei Famosi e le sue regole non è una novità. Durante la diretta di lunedì 8 maggio l'ex divulgatore scientifico, ha minacciato di abbandonare il programma in ...

Una decisione piuttosto ovvia per un reality ma non per Alessandro Cecchi Paone, che è saltato su tutte le furie in diretta tv. Capita tutta l’antifona, infatti, l’ex divulgatore televisivo ha preso ...I top e i flop della quarta puntata: Marco incontra sua moglie e le fa una tenera proposta di matrimonio, Alessandro (senza Simone) minaccia il ritiro ...