Alessandro Cecchi Paone confessa di aver violato il regolamento

Nonostante l'isolamento 'forzato' Nathaly Caldonazzo non ha dimenticato le liti conPaone e ne ha parlato per tutta la settimana. Durante la diretta di lunedì 8 maggio dell' Isola dei Famosi , i due hanno avuto l'occasione di riconfrontarsi ma qualcosa è andato ...La reazione diPaone Il compagno di Simone,Paone, dopo aver tessuto le lodi del suo fidanzato ha 'minacciato' il ritiro: 'Simone non si è minimamente risparmiato, anche per ...... pareggiando per 1 - 1 l'ultimo incontro del Girone 18 contro Roberto(SC Volterrana) . Nei ... Filippo Filippella incrociava sul suo camminoSubazzoli (SC Sombrero San Miniato) . ...

Isola, malore per Simone Antolini. Cecchi Paone minaccia il ritiro: «Insieme o niente». Cosa sta succedendo leggo.it

In zona nomination Alessandro Cecchi Paone prima di fare un nome da mandare al televoto, ha confessato di aver violato il regolamento ...Marina La Rosa, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del primo Grande Fratello, ha scagliato una frecciatina infuocata contro i naufraghi della nuova edizione del reality show.