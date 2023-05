Alessandra Giudicessa | la gemella di “Come un gatto in tangenziale” ancora in tribunale | sequestrati 110mila euro

(Di martedì 9 maggio 2023) Finiscononei guai le gemelle, rese celebri dal filmunin, in cui interpretano la parte di due ladre ossessionate dallo «shopping compulsivo». Negli ultimi anni, è diventato piuttosto evidente che quel ruolo non gli è stato assegnato per caso. Anzi,e Valentina – questi i nomi delle due donne – sono finite più volte a processo per piccoli e grandi furti. L’ultimo guaio riguarda, che ieri si è dovuta presentare indopo che a marzo le sono state sequestrate due polizze vita e due automobili per un totale di. Si tratta di una misura preventiva, presa in seguito alla denuncia sporta il 31 gennaio 2022 a carico della ...

, la Pamela di Come un gatto in tangenziale, è apparsa difronte ai giudici in tribunale a Roma., che insieme a sua sorella è stata una delle due gemelle ...La linea difensiva La polizia ha avviato una serie di accertamenti, al termine dei quali era emerso con chiarezza chedisponeva di beni "in misura del tutto sproporzionata ...IL SEQUESTRO A metà marzo sono state sequestrate addue polizze vita e due auto, per un totale di 110mila euro. L'ultimo episodio che aveva attualizzato la ' pericolosità ...

Alessandra Giudicessa di Come un gatto in Tangenziale in aula ... Fanpage.it

Alessandra Giudicessa è apparsa difronte ai giudici per la causa che la vede protagonista per furto e ricettazione.Cleptomane sullo schermo, e secondo le accuse taccheggiatrice e ricettatrice nella vita. Ma Antonella Giudicessa, Pamela di “Come un gatto in Tangenziale”, si difende e chiede il dissequestro di beni ...