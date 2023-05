Aldo Moro | Mattarella | ' Gravi deviazioni da elementi dello Stato | vogliamo la verità'

... stragi, delitti politici che ha insanguinato la storia della nostra Repubblica; e che ha trovato il suo momento di ricordo nella ricorrenza dell'assassinio di, di cui ricorre oggi il 45° ...... aveva il volto del boss Tano Badalamenti che il 9 maggio 1978, quando tutti i riflettori erano puntati su Roma per il ritrovamento, in via Caetani, del corpo senza vita del presidente Dc, ...Roma, 09 maggio 2023 Le immagini del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della deposizione di una corona di fiori sulla lapide commemorativa diin Via Caetani. Erano presenti anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Vicepresidente della ...

Così 45 anni fa le Brigate rosse fecero ritrovare il cadavere di Aldo Moro in via Caetani Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro in via Caetani, dove il ...A ricordare il giornalista anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Aldo Moro e Peppino Impastato accomunati dalla tragica uccisione nella stessa data. Di loro - scrive su Twitter - ricordiamo ...