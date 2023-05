Aldo Moro | Mattarella depone una corona in via Caetani

(Di martedì 9 maggio 2023) 45 anni fa l'uccisione dello statista Il presidente della Repubblica, Sergio, nel 45/mo anniversario dell’uccisione di, ha deposto unain via, nel luogo dove fu ritrovato il cadavere dello statista. Presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alle 11 al Quirinale si svolgerà la cerimonia di celebrazione della Giornata in memoria delle Vittime del terrorismo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

10.43 Meloni: caso Moro tra pagine più oscure Con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, 45 anni fa "il terrorismo toccò il suo punto più alto di aggressione allo Stato, colpendo al cuore le Istituzioni democratiche e scrivendo una delle pagine più cupe della storia della nostra Repubblica". Peppino Impastato e Aldo Moro hanno molto di più del 9 maggio in comune: le loro morti sono un monito ancora oggi per chi intenda cambiare le cose. Per davvero.

