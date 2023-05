Aldo Moro | la telefonata che annunciò la sua morte VIDEO

Ognuno di noi possiede una speciale scatola dei ricordi. Quella di Domenico De Carolis, classe 1952, ha però il potere di trasportare non solo lui, ma anche gli altri nel passato. È come una macchina ...- - > La mattina del 9 maggio 1978 il cadavere del presidente della Democrazia Cristiana,, viene ritrovato nel baule di in una Renault 4 in via Caetani a Roma . Quarantacinque anni fa veniva ritrovato, rannicchiato in una Renault rossa, il cadavere crivellato di colpi di...Una giornata nazionale, istituita nel 2007, che ricorre proprio nel giorno in cui, nel 1978, in via Caetani a Roma, venne ritrovato il cadavere dell'onorevole, presidente della Democrazia ...

«Così ripresi il ritrovamento di Aldo Moro». Domenico De Carolis, il cameraman che filmò un pezzo di storia L'Espresso

"Quarantacinque anni fa veniva ritrovato il corpo privo di vita di Aldo Moro. Perpetuare il ricordo del suo martirio credo sia un dovere morale prima ancora che politico. L'esercizio della memoria ...