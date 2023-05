Aldo Moro | Elly Schlein a via Caetani | ha indossato un fazzoletto dei partigiani cristiani

Roma, 9 mag. Il 9 maggio di 45 anni fa, cinquantacinque giorni dopo il suo sequestro e la strage di via Fani, le Brigate Rosse uccisero. Il terrorismo tocco' il suo punto piu' alto di aggressione allo Stato, colpendo al cuore le Istituzioni democratiche e scrivendo una delle pagine piu' cupe della storia della nostra ..."Il 9 maggio di 45 anni fa, cinquantacinque giorni dopo il suo sequestro e la strage di via Fani, le Brigate Rosse uccisero. Il terrorismo toccò il suo punto più alto di aggressione allo Stato, colpendo al cuore le Istituzioni democratiche e scrivendo una delle pagine più cupe della storia della nostra Repubblica"..."In occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e del 45° anniversario dell'omicidio del presidente, desidero rinnovare le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie barbaramente colpite nei loro affetti più cari". Lo dichiara in una nota il presidente della ...

Le parole del presidente della repubblica durante la cerimonia al Quirinale per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo ...