Aldo Moro | 45 anni fa il ritrovamento del corpo

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono passati 45da quando, in via Caetani a Roma, in una Renault 4 rossa, ildivenne ritrovato. Tutto ha inizio il 16 marzo 1978 quando, in via Fani, un nucleo armato delle Brigate Rosse fermò l’automobile su cui viaggiava il presidente della DC, uccidendo i cinque uomini della scorta e rapendo il politico pugliese. Quel giorno persero la vita Giulio Rivera e Raffaele Iozzino, il vicebrigadiere Francesco Zizzi, l’appuntato Domenico Ricci e il maresciallo Oreste Leonardi. La prigionia didurò 55 giorni in quella che poi verrà definita “la prigione del popolo“. In questo mese e mezzo, scrisse 86 lettere destinate ad alcuni membri della Democrazia Cristiana e la sua famiglia, ma anche ai principali quotidiani italiani e al Papa Paolo VI. Le Brigate Rosse, invece, emisero ...