Alcune cose certe sul difficile percorso delle riforme istituzionali

Leggi su panorama

(Di martedì 9 maggio 2023) Nel giorno del via alle «consultazioni» di Giorgia Meloni sulleci sonoche devo essere ben chiare. La prima è che l’Italia ha un disperato bisogno di cambiare il proprio assetto politico. E non lo dice questo o quel partito, come non è un’idea di destra o di sinistra. È una evidenza dei fatti, della politica degli ultimi 20 anni. Se c’è stato infatti un male esploso dal dopo tangentopoli e soprattutto nelle ultime tre elezioni politiche è l’instabilità. L’Italia ha cambiato governi uno dopo l’altro dando il peggio di se, mostrandosi debole e poco credibile a livello internazionale, inventando formule e maggioranze in grado di far rimangiare a diversi leader frasi e condizioni di cui si erano sempre detti certi. Basti pensare alla legislatura chiusa lo scorso settembre in cui abbiamo ...