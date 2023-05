Nella breve clip video, accompagnata da tre emoticon, si vedeDe, compagno di reality e chiaramente, non certo possibile 'rivale' in amore di Dal Moro. Di seguito il post Twitter della ...In questa foto, la Marzoli si mostra accanto adDe, un amico che l'ha ospitata a Milano durante il suo soggiorno in città. La didascalia recita: 'Ecco il mio amante'. Questo post ha ...Ed ecco pronta la risposta di Oriana che ha pubblicato una foto diDeche la ospita quando è a Milano scrivendo: 'Ecco il mio amante'. Crisi scongiurata, dunque.

Alberto De Pisis si espone su una naufraga de L'Isola dei Famosi 361 Magazine

Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip 7 apre un pacco e resta davvero sconcertata e senza parole. Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più discusse e apprezzate dalla settima edizione del fa ...Stufa dei rumors circolati in queste ore su un presunto tradimento o crisi con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha risposto a modo ...