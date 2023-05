Al via la seconda edizione del Mobility Forum 2023

(Di martedì 9 maggio 2023) L'11 maggio presso il Palazzo dell’informazione, sede del Gruppo Adnkronos a Roma Torna ildi Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano delle smart city e della mobilità intelligente, che si terrà il prossimo 11 maggio presso Palazzo dell’informazione, sede del Gruppo Adnkronos in Roma. Giunto alla, ilè l’appuntamento in cui le principali realtà aziendali e protagonisti istituzionali si incontrano per confrontarsi sulle nuove forme di mobilità urbana ed extraurbana, su cosa significa rendere “sostenibile” la mobilità, sull’orizzonte delle smart city e della transizione energetica. L’evento vedrà, nell’arco di una giornata, diversi approfondimenti Talk Show su altrettanti aspetti chiave dell’universo. ...

...' organizzato dall' Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASviS nellagiornata del ...tecnologie che la ricerca ci mette a disposizione per produrre meglio e consumare meno è l'unica...... i tre ponti ciclopedonali, i parcheggi, metro Quintiliani, parcheggi a raso extra, lauscita dell'ospedale, la riqualificazione urbana diMonti Tiburtini fino alla Tangenziale. Votanti ...Giunto allaedizione, il Mobility Forum è l'appuntamento in cui le principali realtà aziendali e protagonisti istituzionali si incontrano per confrontarsi sulle nuove forme di mobilità urbana ...

Al via a Gaeta dal 25 maggio la seconda edizione di Blue Forum Adnkronos

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Torna il Mobility Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano delle smart city e della mobilità intelligente, che si terrà il prossimo 11 maggio presso Palazzo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...