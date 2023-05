Al via incontro Meloni - Schelin

(Di martedì 9 maggio 2023) A Giorgia"porteremo alcune nostre proposte che tengono insieme un rafforzamento della stabilità ma anche della rappresentanza. Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale, basta ...

... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso del primocon le opposizioni sulle ... 2023 - 05 - 09 12:43:56 Conte e delegazione M5S alla Camera Al, nella biblioteca del presidente a ...E' quanto dichiarato dalla segretaria del Pd Schlein in una intervista al Tg3 prima dell'con la presidente del Consiglio, che ha avviato oggi il primo confronto con i leader dei partiti di ...Adesso è in corso l'tra il Pd e il governo . La delegazione Dem è composta dalla segretaria Elly Schlein, dai capigruppo di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia e dal responsabile ...

Riforme, al via incontro Meloni-Pd. Schlein: "Venuti ad ascoltare" Adnkronos

(Adnkronos) – È iniziato alla Camera l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e la delegazione del Pd, guidata dal segretario Elly Schlein. Con lei i capigruppo di Senato e Camera, Francesco Boccia e ...Una serie di appuntamenti mirati a facilitare l’incontro dei cittadini di Matera in spazi, come sono divenuti oggi i Sassi, riservati ai turisti. Un piccolo festival pensato per dare spazio al profess ...