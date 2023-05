Al via il tavolo per le riforme ma la sinistra non le vuole

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) Oggi andrà in scena il primo vero faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Giornata fitta di incontri per la maggioranza che vorrebbe aprire la stagione delleiniziando dall'introduzione del semipresidenzialismo alla francese, come indicato da Fratelli d'Italia, o del premierato, più gradito a Forza Italia. Mentre per ora resta fuori l'autonomia differenziata che Meloni ritiene troppo divisiva per cercare l'intesa con le forze di opposizione. «L'atteggiamento che mi aspetto» dalsulleal via da domani «è lo stesso che offro io: è di apertura. Cerchiamo di capire se ci sono dei punti di sintesi in cui ci si può trovare tutti. Certo, da alcune dichiarazioni che leggo vedo delle chiusure pregiudiziali del tipo 'non vogliamo nemmeno parlarnè e non è quello che auspico. Dopodiché, io non arrivo con la mia ...