Al Nassr | un avversario cerca il selfie | Cristiano Ronaldo non gradisce VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Come in ogni partita dell’Alè la principale attrazione in campo. Al termine delle partite della sua nuova squadra in Arabia Saudita, si viene a creare un capannello di persone: avversari, membri dello staff, raccattapalle che provano in ogni modo ad ottenere un ‘souvenir’ di CR7. Nell’ultimo turno l’Al-è stato fermato in casa dall’Al-Khaleej, mentre la capolista Al-Ittihad ha vinto la sua partita consolidando la leadership proprio nei confronti della squadra del portoghese. Al triplice fischioè stato circondato dai giocatori avversari, come di consueto, alla ridella sua maglia. Dopo essersi fermato con alcuni avversari, un membro dello staff dell’Al-Khaleej ha approfittato della distrazione del campione per scattare un ...