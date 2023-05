Al Bano | “I miei 80 anni all’Arena di Verona una riunione che diventa storia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) L'ironia del cantante: "Festa importante, sperando che non sia l'ultima..." “Duetterò con gli amici di una vita, sono tutti amici con la A maiuscola ed è bello ritrovarsi in unachestorica”. Così Aldescrive all’Adnkronos l’emozione per il livediil 18 maggio, con lo show ‘Al4 volte 20’ con il quale festeggerà i suoi 80. Una grande festa popolare che attraverso la musica e i grandi ospiti ripercorre la vita dell’artista e insieme ladel Paese. “Per me – scherza l’artista di Cellino San Marco – è la festa più importante dell’anno, ovviamente con la speranza che non rimanga l’ultima…”. Un percorso musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, ...