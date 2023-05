Affitta una “vela” per pubblicizzare l’assoluzione dopo oltre 12 anni di processo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) “Assolto perché il fatto non sussiste”. Non si è limitato a una conferenza stampa l’ex consigliere regionale ed ex assessore di Forza Italia Ezio Stati assolto dal Tribunale di Avezzano nelin cui era imputato per corruzione. Il politico ha noleggiato una– ovvero un mezzo con un grande manifesto – con il suo volto sorridente e il tempo trascorso per arrivare al verdetto: 12, 4 mesi, 13 giorni e 9 ore. L’imputato – arrestato nel 2010 – per presunte mazzette e appalti per la società pubblica Abruzzo Engineering, nell’ambito degli appalti della ricostruzione, aveva rinunciato alla prescrizione. Anche se nei casi in cui il giudice riconosce la piena innocenza di un imputato non può che emettere una sentenza di assoluzione. La sentenza, come scrive Il Foglio, non è stata impugnata dai pm e quindi diventata definitiva. ...