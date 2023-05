Affari Tuoi | le vincite più alte della storia | i momenti da record dello show

Leggi su chenews

(Di martedì 9 maggio 2023) Nelladici sono state delleche hanno lasciato tutti senza parole anche per come sono arrivate: andiamo insieme a ripercorrere iche hanno segnato degli autentici. I quiznon annoiano davvero mai, cosa dimostrata dalla seguito che la nuova stagione dista ricevendo. Nelladel programma, però, ci sono state delleche hanno segnato deiimpressionanti. Canva – Ansa foto (CheNews.it)Chi segue da vicino il programma in onda sulla Rai sa molto bene che arrivare al massimo premio non è affatto facile. A rendere le cose più difficili anche le offerte del dottore che possono, in alcuni ...