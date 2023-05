Addio Monica Sirianni | Il Ricordo Doloroso dell’Ex Gieffina Che Ha Spezzato il Cuore di Tutti Le cause della morte

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 9 maggio 2023) L’exscompare improvvisamente a soli 37 anni: il doloresua comunità e dei suoi amici. La ragazza è morta per un infarto mentre si trovava in un bar con amici nella sua amata Calabria La notiziadiha colpito come un fulmine a ciel serenocoloro che l’avevano conosciuta e apprezzata, sia nel mondo dello spettacolo che nella sua comunità d’origine. La giovane donna, che aveva partecipato al Grande Fratello nel lontano 2011, è deceduta improvvisamente in un bar mentre si trovava in compagnia di amici. La suaha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che l’avevano conosciuta e amata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, la comunità di ...