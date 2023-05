Addio all’insalata in busta | lo stop inaspettato dall’Europa

Leggi su chenews

(Di martedì 9 maggio 2023) Un nuova normativa europea potrebbe far direin. Loè arrivato inaspettatamente per milioni di consumatori. È intervenuta anche la Coldiretti: ecco le novità. L’Unione Europea ha proposto una nuova normativa che riguarda gli imballaggi. L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti di circa il 15% entro il 2040 per ogni Stato membro pro capite. Rendendo in questo modo tutti gli imballaggi sul mercato dell’UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. La regolamentazione però sta creando diversi malumori. Canva – CheNews.itIl nuovo regolamento sugli imballaggi proposto dall’Unione Europea potrebbe far sparire dagli scaffali l’insalata in, ma non solo. A riferire ciò che potrebbe accadere presto nei supermercati è stata la Coldiretti, ...