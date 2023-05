Addio a Pasquale Del Tongo. Fondò con il fratello l’omonimo mobilificio

(Di martedì 9 maggio 2023) E’ morto oggi all’ospedale di Arezzo l’industrialeDel. Aveva 83 anni, era malato da tempo.Delfu fondatore con ilStefano, già scomparso nel 2016, delDel, chiuso nel 2018 ma per decenni famosa azienda di cucine componibili. Lo stesso marchio dal 1982 al 1991 fu sponsor principale di una delle più apprezzate formazioni professionistiche di ciclismo. Gareggiò per la squadra DelGiuseppe Saronni che fu campione del mondo e con quei colori vinse Giro d’Italia, Giro di Lombardia e Milano Sanremo. Ma, tra i campioni della squadra aretina, con la Delha vinto il Giro d’Italia nel 1991 il valdarnese Franco Chioccioli e nel 1986 il Giro di Lombardia Giovambattista ...

Che non a caso, dopo l'di Cottarelli, ha scelto di tendere un ramoscello d'ulivo alla ... Ettore Buonalberti eTucciariello) pronti a offrire un approdo ai cattolici in fuga dai dem. E a ...Tridico , scelto dal M5s per guidare l'istituto previdenziale, non l'ha affatto presa bene: 'Una scelta vergognosa '. Ma prima dell'- si legge su la Verità - Tridico ha voluto blindare ...L'di Cottarelli, l'economista voluto (ed esibito in campagna elettorale) da Enrico Letta, fa ... e con una pattuglia di ex Dc tra cui Mario Tassone, Ettore Buonalberti eTucciariello, ...

Addio a Pasquale Del Tongo Teletruria.it

Lutto nella città di Osimo Ha combattuto con tutta se stessa, ma la vita l'ha strappata dall'affetto dei suoi cari a soli 42 anni. E' morta Maria Capuano, dopo una malattia che non le ha lasciato ...E’ morto oggi all’ospedale di Arezzo l’industriale Pasquale Del Tongo. Aveva 83 anni, era malato da tempo. Pasquale Del Tongo fu fondatore con il fratello Stefano, già scomparso nel 2016, del Mobilifi ...