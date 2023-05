Addio a Massimo Milone | è scomparso l’ex direttore di Rai Vaticano

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023), èimprovvisamente all’età di 67 annidi RaiAmatissimo dal pubblico per la sua professionalità e per il suo garbo,improvvisamente all’età di 67 anni. Il giornalista è morto presso la sua abitazione a Napoli. Laureato in giurisprudenza,ha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire. Entrato in Rai nel 1979, ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti della Campania, dalle Brigate Rosse al rapimento di Ciro Cirillo, dal terremoto dell’Irpinia del 1980 al caso Maradona – Sinagra. Dal 2002 al 2008 è stato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana subentrando ad Emilio Rossi. È ...