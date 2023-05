Adani |  «Inter 70% contro il Milan | ma il percorso di Pioli…»

(Di martedì 9 maggio 2023) Il pronostico dinon è facile da prendere, ma Danielesi affida alla storia e dice questo alla BoboTV. STORIA – La storia non mente, Danielelo sa: «L’non può preparare la squadra in maniera predefinita. Inzaghi ci deve pensare fino al giorno prima, Lukaku ha segnato ma anche Dzeko col Verona ha giocato tutta la partita e segnato. I due adesso stanno bene. Leao è un miracolo se rientra alla seconda. L’imponderabile è all’ordine del giorno, il dislivello è salito a 70 e 30 ma non posso prendere in considerazione ciò che ho visto negli ultimi anni. Ildel, il suo Scudetto e l’eliminazione del Napoli. Io mi faccio guidare dalla storia dei rossoneri».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Le parole di Lele, opinionista calcistico, sull'euroderby tra Milan edin Champions League. I dettagli Leleè uno degli opinionisti che più piacciono o dividono. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato in merito al derby di Champions League e anche lui, ...Due vittorie per arrivare carichi all'euroderby. Milan esprintano in campionato e ora finalmente possono pensare all'appuntamento che tutta Milano ... ammette Lele, ex difensore e oggi ...... Brozovic (), Cristante (Roma). Fabio Caressa, il conduttore, anticipa tutti: 3. Capitolo 'Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non vincerà mai!' 4. Di chi parla il maestroLele 5. Tonalità ...

Adani: "L'Inter non dribbla, ma è la squadra che passa meglio il pallone. Però secondo me passa il... Fcinternews.it

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato in vista del derby Champions fra Milan ed Inter: "Quali li uomini chiave dal punto di ...Daniele Adani, durante la puntata odierna della “Bobo TV” in onda su Twitch, ha analizzato il momento dell’Inter in vista della semifinale di Champions League contro il Milan: “Questi sono i 20 giorni ...