Accardi | «Mi onora essere accostato al Napoli | ma penso solo all’Empoli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 maggio 2023) Il direttore sportivo dell’Empoli,, risponde alle indiscrezioni giornalistiche che lo danno come successore del diesse del, Cristiano Giuntoli.è indicato dai principali quotidiani come colui che il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha scelto al posto di Giuntoli, che è in procinto di passare alla Juventus. Interpellato da Radio Kiss Kisssi dice lusingato dell’accostamento alla squadra campione di Italia, ma chiarisce che ora, nei suoi progetti, c’è soltanto il club toscano. Queste le sue parole all’emittente ufficiale del. «accostati alche ha vinto il campionato è un onore, ma ad oggiesclusivamente». Il ...