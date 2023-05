Accadde oggi | 9 maggio | da Necco a Scifo

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 9 maggio 2023) 9: da“Milano chiama, Napoli risponde”, diceva Luigi. Anche a lui è stato dedicato il terzo scudetto della storia partenopea. Nella stagione 1992-’93 il club partenopeo si avviava verso il declino culminato con la retrocessione nel ’98, ma il 9di trent’anni fa Antonio Careca realizzava l’ultima rete con la maglia del ‘Ciuccio’ e in Serie A. Una data che nella storia del Diavolo significa l’explicit realizzativo in rossonero di Frank Rijkaard. Quella stagione equivale anche alla quinta Coppa Italia della storia granata e trent’anni fa Vincenzometteva a segno l’ultima rete con la casacca del Torino e nel campionato italiano. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi ...