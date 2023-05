Aaron | la rivelazione di Amici annuncia il singolo Visione Led e il disco Universale

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 9 maggio 2023) Ladell’attuale edizione diilLed e il, cantautore umbro classe 2005, è una delle giovanissime promesse che entra a far parte del roster di Artist First. Dopo un lungo e brillante percorso nella classe didi quest’anno, pubblica, il 12 maggio, il suo nuovoineditoLed, pronto per farci ballare tutta l’estate. Ilè disponibile in pre-save da oggi al seguente link: https://lnk.to/Led . Ilfarà parte del suo primo EP, disponibile da venerdì 2 giugno su tutte le piattaforme digitali e in ...