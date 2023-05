A1 Femminile | al via le finali scudetto | Jomi nella tana di Erice

Leggi su anteprima24

Tutto pronto per il primo atto delledi serie A1 di pallamano. A contendersi il titolo saranno laSalerno e l'AC Life Style, le due squadre che hanno concluso la stagione regolare del campionato rispettivamente da prima e seconda in classifica con 39 e 34 punti conquistati. LaSalerno, dopo aver battuto il Pontinia in gara 2 di semifinale playoff lo scorso sabato alla Palestra Palumbo dinanzi al proprio pubblico ha conquistato l'undicesima finale della propria storia. Una prima volta emozionante, invece, per le avversarie delle salernitane: l', infatti, non ha mai disputato una finaleprima di questa stagione, finale alla quale le siciliane sono approdate dopo la ...