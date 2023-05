A Mosca una parata della vittoria senza vittorie

(Di martedì 9 maggio 2023) Alladel 9 maggio, giorno in cuicelebra lasulla Germania nazista, il Cremlino è arrivato lanciando 25 missili contro l’Ucraina. Alle nove in punto, sulla Pi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La Csto, l'organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, era al completo acon i leader di Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Korghizistan e Tagikistan tutti seduti sugli spalti disposti ...Il video del discorso per il V - Day in Piazza Rossa del presidente russo: "Il nostro futuro dipende dall'operazione speciale", secondo Putin l'Occidente "provoca conflitti sanguinosi", semina i semi ...Un'operazione permessa dal governo Draghi che rappresentarivoluzione: per la prima volta non ... un'azione simbolica che mette a nudo la fragilità di...

Russia, le foto della parata del 9 maggio a Mosca per il Giorno della Vittoria Sky Tg24

Secondo Putin, l'Ucraina ''è diventata un ostaggio nelle mani dell'Occidente'', mentre ''il popolo ucraino è ostaggio del regime di Kiev e dei suoi piani crudeli e mercenari'.Nel discorso per il V-Day in Piazza Rossa, il presidente russo ha detto che "il nostro futuro dipende dall'operazione speciale". Annullata la parata aerea: “Motivi di sicurezza”, cancellata anche marc ...