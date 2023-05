(Di martedì 9 maggio 2023) L'hanno denominata "Operazione Scudo e Freccia". E' stata l'ennesima. Un appello da rilanciare "L'Ambasciata di Palestina in Italia lancia un appello al governo di questo ...

L'hanno denominata "Operazione Scudo e Freccia". E' stata l'ennesima. Un appello da rilanciare "L'Ambasciata di Palestina in Italia lancia un appello al governo di questo Paese amico, a tutte le forze politiche, ai media e a tutto il popolo italiano,...... esplode lo scontro tra Israele e Palestina: notte di missili aComunicati Stampa Barletta, confezionavano droga in casa: tre arresti Cronaca 2 Mag 2023sulla provinciale 231, oggi lutto ...... esplode lo scontro tra Israele e Palestina: notte di missili aComunicati Stampa Barletta, confezionavano droga in casa: tre arresti Cronaca 2 Mag 2023sulla provinciale 231, oggi lutto ...

A Gaza è strage. “Vogliono sterminare i palestinesi” Globalist.it

Questa mattina le forze israeliane hanno attaccato obiettivi legati all’organizzazione militante palestinese Jihad islamica nella Striscia di Gaza, causando la morte di almeno 13 persone, tra cui espo ...Il governo israeliano si dimostra sempre più ostaggio delle pretese anti-palestinesi avanzate dai partiti più estremisti che compongono (e tengono in piedi) la maggioranza. Così, a nemmeno una settima ...