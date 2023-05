9 maggio | la parata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca Putin | «C’è una guerra contro di noi» – Il video

(Di martedì 9 maggio 2023) È cominciatadilaper l’anniversariosul nazismo. Dopo l’attacco di droni sul Cremlino quest’anno l’evento è segnato dal livello di sicurezza. Nonostante l’allarme attentati, il presidente Vladimirdove, come da tradizione, terrà un discorso davanti a migliaia di soldati e diversi veterani. Isolato dall’Occidente, accanto al leader del Cremlino siedono sei leader delle ex repubbliche sovietiche che insieme a lui, dopo la, andranno a deporre fiori alla Tomba del Milite Ignoto, nei Giardini di Alessandro.ha cominciato così il suo discorso: «Oggi la civiltà è di nuovo a un punto di ...

A cominciare dalla Piazza Rossa di Mosca, dove va in scena unaassai ridimensionata per il giorno della commemorazione della capitolazione tedesca dell'8 e 91945: la vigilia della ...E mentre oggi l'Ucraina celebra la Giornata dell'Europa, la Russia assiste alladella vittoria . Putin, che sulla festa del 9ha costruito il suo discorso politico, sarà 'accompagnato' ...... che cade nel giorno in cui a Mosca va in scena ladella Vittoria, con cui ogni anno si ... 92023

9 maggio, a Mosca la parata. Kiev festeggia l'Europa Adnkronos

anche quest'anno putin non potra' esibire grandi conquiste nel corso della sfilata sulla piazza rossa. il nove maggio dello scorso anno porto' ai russi la conquista di una citta' distrutta, mariupol, ...(Adnkronos) - Con la parata militare a Mosca, sono iniziate in Russia le celebrazioni per la Giornata della Vittoria. "Solo la Russia rimane fedele alle conquiste della Grande guerra patriottica mentr ...