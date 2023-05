9 maggio | la parata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca Il discorso di Putin | «C’è una guerra contro di noi» – Il video

(Di martedì 9 maggio 2023) È cominciatadilaper l’anniversariosul nazismo. Dopo l’attacco di droni sul Cremlino quest’anno l’evento è segnato dal livello di sicurezza. Nonostante l’allarme attentati, il presidente Vladimirdove, come da tradizione, terrà undavanti a migliaia di soldati e diversi veterani. Isolato dall’Occidente, accanto al leader del Cremlino siedono sei leader delle ex repubbliche sovietiche che insieme a lui, dopo la, andranno a deporre fiori alla Tomba del Milite Ignoto, nei Giardini di Alessandro.ha cominciato così il suo: «Oggi la ...

"Ucraina europea risposta a Putin" Nella giornata dellaputiniana per la Vittoria non poteva ... Ed è per questo che il messaggio di questo 9non è quello che suona oggi da Mosca. Ma il ...del 9cancellata in 21 città russe Le Nazioni Unite confermano oltre 8.700 morti civili dall'inizio dell'invasione russa, in realtà le cifre effettive dovrebbero essere notevolmente più ...Alladel Giorno della Vittoria della Russia sulla Piazza Rossa di Mosca, una magniloquente ... 92023

Russia, le foto della parata del 9 maggio a Mosca per il Giorno della Vittoria Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Mosca, 9 mag. (askanews) - Sulla piazza rossa di Mosca sfila la potenza militare russa nella Parata della Vittoria. Il giorno in cui si celebra il contributo dell'Unione sovietica alla sconfitta dei n ...