9 maggio | il discorso di Putin | “La Russia vuole la pace | guerra dell’Occidente contro di noi”

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag – “Lalacome tutti”. Sono queste le prime parole pronunciate da Vladimiralla parata del 9, quello che il Cremlino considera il giorno dell’anno più importante. Perché oggi infesteggiano la vittoria sulla Germania nazista, con tanto di parata militare sulla Piazza Rossa. Tra nostalgia per l’Unione sovietica e semplice celebrazione tradizionale, quello odierno non è però un 9come gli altri. Perché laè tuttora impantanata in Ucraina, in un conflitto che non riesce a vincere. L’atmosfera che si respira a Mosca non è dunque distesa, gioiosa, realmente festosa. Non può esserlo perché si ritrova, dopo oltre un anno di, con migliaia di soldati al fronte. Tuttavia ...

Festa del 9 maggio in tono minore per i timori legati alla sicurezza e al pericolo attentati In Russia. A Mosca è andata in ogni caso in scena la tradizionale perata militare sulla piazza Rossa.