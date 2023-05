9 maggio | festa dell’Europa… ma a scuola chi lo ricorda?

(Di martedì 9 maggio 2023) Oggi è ladell’Europa ma è anche l’anniversario della morte di Aldo Moro e di Peppino Impastato eppure stamattina in pochissime scuole e città si festeggerà la fondazione della “nostra” Unione. Vorrei essere smentito da chi leggerà queste parole ma pochi maestri e professori ricorderanno il presidente del Consiglio ammazzato dal terrorismo e il giovane giornalista di Cinisi ucciso dalla mafia. Quando andavo allaprimaria (anni Ottanta), il 9, arrivava in classe il bidello con la circolare firmata dal ministro che tutti i docenti leggevano per fare poi un minuto di silenzio per Moro. Non capivo bene di chi stessimo parlando, perché era tanto importantere quel signore ma una volta diventato più grande mi resi conto che lastava seminando in me la memoria. Non lo ...

Nel complesso è una scelta azzeccata che allunga la, il che non fa mai male ad un torneo così ... A vent'anni appena compiuti (lo scorso 5), il ragazzo di El Palmar pub salire in vetta ...Accolgo con favore la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di celebrare il 9ladell'Europa anche qui in Ucraina' ha dichiarato in un tweet la leader dell'esecutivo europeo. In ...... che per celebrare i loro 40 anni di attività, hanno immaginato unapopolare che trova spazio con questa mostra anche all'interno del museo." "Era proprio di, quando 40 anni fa fondammo ...

Festa della Mamma: quest'anno la festeggiamo il 14 maggio la Repubblica

Kiev, 9 mag. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è tornata in Ucraina per celebrare la Festa dell'Europa. Una visita ufficiale dall'alto valore simbolico, che cad ...Dal 5 al 19 maggio, Honor propone una serie di offerte imperdibili su una vasta gamma prodotti tech in occasione della Festa della Mamma.