55 milioni buttati | il caso che travolge Elly Schlein | imbarazzo-Pd

(Di martedì 9 maggio 2023) Il lavoro deve essere «di qualità», l'impresa «buona» e «le politiche sociali devono essere rimesse al centro dell'agenda». Senza dimenticare l'importanza degli «investimenti sulle piste ciclabili» e del «trasporto pubblico più sostenibile». A sentire parlare, reduce da «un bellissimo» tour a sostegno dei candidati in Lombardia e veneto, viene da chiedersi perché non abbiano fatto segretario del Pd Nicola Fratoianni. A sparacchiare qualche vuoto slogan buonista era capace pure lui, che in più non porta il trench, ha un decennio di esperienza parlamentare alle spalle e si capisce quando parla. C'è stato un tempo, però, in cui la numero uno del Nazareno i conti con la realtà, volente o nolente doveva farli. Il problema è che spesso non tornavano. Come quando tra il 2021 e il 2022, con Stefano Bonaccini presidente dell'Emilia-Romagna e lei ...

...il ruolo d'un giudice e non sapeva niente e non capiva niente e stava facendo perdere tempo a centinaia di persone su quel set e "il rumore che si sentiva era quello deidi dollari". ...Ogni anno nell'UE vengonovia circa 5,8di tonnellate di prodotti tessili, ogni europeo acquista ventisei chili di vestiti all'anno e ne butta via undici dopo averli indossati appena ...Ogni anno nell'UE vengonovia circa 5,8di tonnellate di prodotti tessili , ossia circa 11 kg a persona e, a livello mondiale, ogni secondo l'equivalente di un camion carico di ...

50 milioni buttati dopo un anno, minusvalenza Juve CalcioNow

Secondo il report della Commissione Europea dal titolo "Textiles and the environment in a circular economy: the role of design in Europe's circular economy", la produzione e il consumo di prodotti tes ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...