45 anni fa il ritrovamento del corpo di Moro

(Di martedì 9 maggio 2023) 45fa ilin Via Caetani, a Roma , deldi Aldo, all'interno di una Renault rossa, dopo 55 giorni di priigonia. I brigatisti che lo avevano rapito scelsero un luogo ...

Ci sono lacrime, tra i familiari delle vittime del terrorismo, che superano glie le stagioni. Quando sugli schermi montanti al Quirinale scorre il documentario di Rai Storia suldel corpo di Aldo Moro e sulla scia di sangue che lo aveva preceduto e seguito più ...45fa ilin Via Caetani, a Roma , del corpo di Aldo Moro , all'interno di una Renault rossa, dopo 55 giorni di priigonia. I brigatisti che lo avevano rapito scelsero un luogo simbolico ......giorno della memoria delle vittime di terrorismo Oggi ricorre il 45° anniversario dal... 'Così come glitrascorsi dai fatti non fanno passare le sofferenze e i sentimenti terribili che ...

Aldo Moro: 45 anni fa l'assassinio e il ritrovamento del cadavere in via Caetani a Roma Agenzia ANSA

Il sindaco di Palermo: 'Portò avanti una rivoluzione culturale'. Cgil Sicilia avverte: 'L’attuale clima preoccupa, è come se lui e Falcone fossero ...Biagio Carabellò, operaio 46enne, era scomparso nel 2015 a Bologna, il suo cadavere ritrovato solo nel 2021. Ieri la conclusione di una vicenda non priva di colpi di scena, con l’archiviazione ...