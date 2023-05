10 milioni cash | Monza-Juve | affare a sorpresa

...di euro, qualificato come 'adjusting item' ai fini delle metriche adjusted. Inoltre, la società quotata al FTSEMib prevede di assorbire l'impatto di cassa negativo con la generazione di...... è "andato in Arabia per cambiare il calcio" a fronte di un compenso di 200a stagione, la ... che si sono incamminate verso il viale del tramonto seguendo la pista delpiù che della gloria ...... proprietario del Lille, che già era stato portato dallo stesso Garrone lo scorso autunno e che si era presentato, allora, con 50di euro. Proposta allora rifiutata da Ferrero. Sampdoria:...

Fasanara Capital si compra il 10% di Cash Invoice, che si assicura ... BeBeez

Dopo lo strappo con il Psg, l'argentino è pronto a firmare per l'Al-Hilal per 400 milioni all'anno. Sfiderà CR7 nella rivisitazione dell'antico duello tra due idoli oggi a fine carriera ...Secondo il rapporto di Goldman Sachs, nei prossimi 12 mesi si vedranno più investimenti verso l'azionario. Non manca l'interesse per il reddito fisso, anche se in misura minore, ma nemmeno per gli imm ...