Ztl Fascia Verde | ecco i nuovi varchi | da Talenti al Tuscolano I residenti | «Chi non può comprare un' auto nuova non potrà andare a lavorare»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Finora in città è stato piazzato un solo palo - tra via Tuscolana e via Statilio Ottato, non lontano da piazza Cinecittà - per ospitare le telecamere da attivare a novembre....

'Domattina alle ore 11 si svolgerà un Consiglio Straordinario in XV Municipio sull'importante argomentoVerde, una goffa mossa da parte della sinistra locale per tentare di 'mischiare le carte in tavola' e farsi vedere operativa agli occhi degli elettori del territorio, mentre il sindaco e la ...Opposizione sul piede di guerra contro laVerde a Roma, ovvero la ecoche da novembre sancirà l'esclusione dall'area urbana delle auto più inquinanti. Non è bastato il tavolo di concertazione varato la scorsa settimana da Gualtieri ...... annunciando la sua partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Lega e dai Comitati Nodi Roma il 10 maggio alle 17 per chiedere il ritiro della delibera sullaverde. "...

Ztl fascia verde, da novembre stop a 470.000 auto. Ma già ora il 30% non potrebbe circolare RomaToday

La Lega all’attacco di Gualtieri suI nuovi divieti d’accesso alla Fascia Verde di Roma. Salvini: “Vietare auto e furgoni non aiuta l’ambiente ma crea soltanto disagio, precarietà e disoccupazione”.A Roma la petizione per chiedere lo stop della Fascia Verde continua a raccogliere adesioni. Le limitazioni alle diesel Euro 4 dovrebbero entrare in vigore a novembre: leggi la notizia su… Leggi ...