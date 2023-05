Questo è. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo'. Lo scrive la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, in un messaggio su Telegram. "Abolendo il Giorno della ...E il cambio di data deciso da Kiev ovviamente non è andato bene a Mosca: la portavoce del ministero degli Esteri russo, Mariaha definito"l'incarnazione di Giuda nel 21° secolo... ...Il presidente ucraino, Volodymyr, è " la nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo ". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, dopo cheha anticipato le celebrazioni per la fine della Seconda guerra mondiale dal 9 maggio giornata della vittoria in Russia all'8 maggio. "Cosa potrebbe essere peggio di ...

Russia, Maria Zakharova attacca (di nuovo) Zelensky: «Traditore e complice dei nazisti: è il Giuda nel XXI secolo» Open

Un attacco durissimo che non lascia presagire nulla di buono: “Cosa c’è di peggio di un nemico Un traditore. Questo è Zelensky. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo”."Ha tradito i suoi padri: coloro che hanno combattuto nelle file dell'Armata Rossa, che hanno sofferto e sono stati torturati nei campi di concentramento, che hanno lavorato per la vittoria nella retr ...