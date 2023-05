(Di lunedì 8 maggio 2023) - Il ministro degli esteri critica la decisione di anticipare all'8 maggio i festeggiamenti per la sconfitta del nazismo

Il ministro degli esteri critica la decisione di anticipare all'8 maggio i festeggiamenti per la sconfitta del nazismo... le reazioni La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, con una reazione per la verità molto prevedibile perché perché è fotocopia di quelle precedenti,il 'regime di ...

Zakharova attacca Zelensky: 'traditore' e 'fascista' TGLA7

a portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sostenuto che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno una "responsabilità diretta" nell'attentato, ...Prima l'attentato mortale alla figlia di Dugin. Poi la bomba in una caffetteria a San Pietroburgo in cui è morto Vladen Tatarsky. Oggi l'esplosione a Nizhny Novgorod in ...