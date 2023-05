WWE | Vedremo una “riunione di famiglia” questa notte a Raw?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 maggio 2023) Arriva qualche indiscrezione dal backstage di WWEsui contenuti dell’episodio chetra poche ore in diretta. Si tratterà del primo episodio degli show settimanali WWE in cui sarà attiva la nuova suddivisione dei roster dopo il draft e questo porterà alla formazione, o riformazione, di alcuni gruppi o stable. This is the Way Secondo l’account Twitter ben informatoil ritorno della “Gargano” cioè del gruppo composto da Johnny Gargano, Candice LeRae, Dexter Lumis e l’ex campionessa di NXT Indi Hartwell. Al The Way apparteneva anche Austin Theory ma per lui sarebbe probabilmente un passo indietro. L’ultima volta che avevamo visto lariunita era stata ad NXT Stand & Deliver, quando i 4 ...