WWE | Dirigenza molto soddisfatta del cameo di Carlito | non è da escludersi un suo ritorno in futuro

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 maggio 2023) In quel di Backlash abbiamo assistito aldi, il quale ha aiutato Bad Bunny respingendo il Judgment Day insieme a quelli del LWO e a Savio Vega.è stato accolto da un grande pop da parte del pubblico di casa, accoglienza che è andata oltre le aspettative della stessa WWE. Ladel suoe non è dache il wrestler possa tornare nuovamente inper una run. Grande soddisfazione Secondo quando riportato da Sean Sapp di Fightful Select,ha destato ottime impressioni durante il suoa Backlash ricevendo molti complimenti nel backstage. La stessaWWE non si aspettava una simile reazione ...