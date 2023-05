(Di lunedì 8 maggio 2023) Sabato 6 maggio si e' svolta l'annuale "Running of thes" a. Oltre un centinaio di, alcuni in costume, hanno partecipato alla, i cui proventi andranno a un'...

Sabato 6 maggio si e' svolta l'annuale "Running of the Chihuahuas" a. Oltre un centinaio di chihuahua, alcuni in costume, hanno partecipato alla corsa, i cui ... La gara e' stata vinta, ......Dc, i cui proventi saranno devoluti a un'organizzazione che si occupa di soccorrere gli animali. Ad aggiudicarsi il trofeo una chihuahua, arrivata quarta l'anno scorso, il cui nome -(...... presentata lo scorso dicembre in Nevada da Shannon, che ha accusato il cantante di averla stuprata e infettata con il papilloma virus a bordo del bus della band a Tacoma,, nel 2001,...

Washington, Ruth trionfa nella corsa dei chihuahua - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sabato 6 maggio si e' svolta l'annuale 'Running of the Chihuahuas' a Washington. Oltre un centinaio di chihuahua, alcuni in costume, ...Roma, 8 mag. (askanews) - Oltre un centinaio di chihuahua hanno partecipato alla "Running of the Chihuahuas", annuale evento organizzato a ...