Volley femminile | serie A1 finale playoff Gara2 decisiva | Milano vuole battere un colpo | Conegliano per conquistare il match ball

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tanto equilibrio, le lombarde ci hanno provato fino in fondo ma alla fine ad avere la meglio è sempreche è già sull’1-0 nelladiper lo scudetto contro una Veroche lo scorso anno gara1 la vinse ma che poi cedette alla distanza. Stavoltaè partita con qualche credenziale in più ma la prima sfida dellaper l’assegnazione del titolo ha detto che le venete riescono a superare l’asticella posta più in alto, almeno per ora. La partita si gioca su equilibri sottilissimi e il compito della Veroè quello di spostarli, di togliere certezze alle rivali, di alzare il ritmo e provare a pareggiare il conto in unache può riservare sorprese. La sfida si gioca su diversi piani e si è ...