Volley | Civitanova | domani accertamenti alla spalla destra per Zaytsev

(Di lunedì 8 maggio 2023) Trascorse le 24 ore dal trauma distorsivo riportato domenicasp, Ivansarà sottoposto nella mattinata di, martedì, adper valutare l’entità del danno e la possibilità di un recupero lampo. Solo dopo gli approfondimenti diagnostici il responsabile sanitario del club biancorosso, Mariano Avio, si pronuncerà sul possibile impiego dell’opposto in gara 4 di finale scudetto tra Cucine Lubee Itas Trentino, match in programma venerdì 12 maggio, alle 20.30, sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum. Il problemaspsi è verificato nel corso di gara 3BLM Group Arena, quando il 34enne opposto umbro è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo set. ...

BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 104 - 69 19:30 Partizan - Real Madrid 78 - 85- SUPERLEGA 19:30- Trentino 3 -...Bilbao - Betis 0 - 1 22:00 Rayo Vallecano - Valladolid 2 - 1 Trascinata dai 4.000 spettatori presenti alla BLM Group Arena la formazione gialloblù ha vinto a mani basse la ...

Trento stende Civitanova e mette le mani sullo scudetto La Gazzetta dello Sport

È una stagione ad altissimo livello per la pallavolo lombarda che vanta il maggior numero di tesserata in Italia.. Il Vero Volley Monza, che schiera due squadre in A1 maschile e femminile, è in finale ...A fare la differenza gli 8 ace a 0 dei trentini, i 9 block a 2 e i 18 punti di Kaziyski, MVP e top scorer, i 15 punti di Michieletto e i 10 dell’ex biancorosso Podrascanin. Con Zaytsev fuori dolorante ...