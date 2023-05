"Voi gastrofighetti avete stancato". Antonella Clerici sta con Benedetta Rossi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Prima su Instagram e poi in televisione, la conduttrice di "È sempre Mezzogiorno" ha commentato lo sfogo di "Fatto in casa da" sulle critiche per la sua cucina casalinga: "Voi radical chic noncapito nulla"

Prima su Instagram e poi in televisione, la conduttrice di "È sempre Mezzogiorno" ha commentato lo sfogo di "Fatto in casa da Benedetta" sulle critiche per la sua cucina casalinga: "Voi radical chic n ...Nuova bordata di Antonella Clerici al mondo dello spettacolo. La conduttrice è solidale con Benedetta Rossi, la food blogger che su Instagram si è sfogata contro chi ...