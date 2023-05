“Voglio riforme condivise | ma ho il mandato per farle” | Meloni avverte le opposizioni sul presidenzialismo alla vigilia degli incontri con i leader

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un comizio, un palco, un conduttore (l’ormai fedelissimo Pino Insegno). Tutto organizzato in attesa dell’ospite d’onore: Giorgia, ad Ancona per sostenere la corsa a sindaco del candidato del centrodestra, Daniele Silvetti. Le parole della premier, tuttavia, hanno poco a che fare con le elezioni comunali, anche perché quando sale sul palco mancano poche ore all’incontro con le, convocato per martedì 9 maggio a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno un solo argomento: lecostituzionali. In tal senso il messaggio della presidente del Consiglio è chiarissimo: tirerà dritto. “fare una riforma ampiamente condivisa, ma la faccio. Perché ho avuto ildagli italiani e tengo fede a queldire basta ai governi costruiti in ...

Solo le cattive. Se viene proposto un disegno divisivo come si può pensare che il ... Nonaddebitare a Meloni l'intenzione di andare oltre. Detto questo, per chi governa è un peccato ...Basta con le legislature ostaggio dei cambi casacca.

La presidente del Consiglio ribadisce la sua ferma determinazione ad andare sino in fondo nella partita delle riforme costituzionali. Con l'opposizione o senza: "No Aventino o dilazioni" ...“Non ci sono i soldi, non si può fare tutto, affrontiamo una situazione difficile e bisogna fare delle scelte”: lo ha detto Giorgia ...