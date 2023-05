... è stato due anni fa che il tecnico catalano è andatovicino al tris, perdendo la finale contro ... Nonuna squadra o un progetto per vincere questa coppa un anno e poi fare male dieci anni di ...Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, mamandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò......dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il Palazzo, ma legare chi governa al ... mentre Forza Italia auspica che si trovi un'intesa bipartisan su un testo ilcondiviso ...

"Voglio più poteri". A Meloni le riforme non servono per governare ma per giustificare il non governo L'HuffPost