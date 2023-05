“Vogliamo vincere la Champions” | De Laurentiis fa sul serio | c’è l’interesse per un top player della Premier

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Napoli è una città in festa. Dopo 33 anni un intero popolo è tornato a dipingere di azzurro le strade e i vicoli di Partenope. L’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle e fino al terminestagione sarà sempre festa allo Stadio Maradona. Ieri sera, al terminepartita vinta contro la Fiorentina, l’intero stadio di Fuorigrotta ha festeggiato con i suoi beniamini lo Scudetto e alla cerimonia ha presenziato la società tutta. Durante i festeggiamenti, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha spiegato come l’obiettivo da ora in avanti saràancora lo Scudetto e puntare anche allaLeague. Christian Pulisic ChelseaIn uscita dal Chelsea, il Napoli vuole Pulisic! Potrebbe sembrare che le parole del patron azzurro siano dettate dall’entusiasmo coinvolgente che si respirava allo ...