Vlahovic | il gesto mancato di Pasalic e Djimsiti e le frasi inopportune di Gasp

...che è costato all'attaccante il cartellino giallo estratto dall'arbitro Doveri : la sanzione non è piaciuta a società e tifosi, ., i commenti al tweet della Juventus Molti i commenti ...... l'ammonizione, infatti, non arriva subito - ossia quandozittisce i tifosi avversari - bensì dopo un altrodel centravanti serbo che pare portarsi una mano sui genitali. Soltanto il ...... come accaduto con Lukaku, potrebbe esserci la grazia percon la cancellazione dell'... Con il grande seguito che ha, potrebbe lanciare messaggi positivi - dice in riferimento alper ...

Cori razzisti contro Vlahovic durante Atalanta-Juve: il gesto ai tifosi dopo il gol Corriere dello Sport

“La Fifa e io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale ...La società bianconera ha pubblicato su Twitter un post dedicato all'attaccante serbo: molti i commenti dei sostenitori della Vecchia Signora ...