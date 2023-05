Vladimir Luxuria quanto guadagna all’Isola dei Famosi come opinionista? Ecco la cifra esagerata

Stasera si torna in Honduras per il quarto appuntamento de L'Isola dei Famosi . Il reality condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionistied Enrico Papi (finite le polemiche ) riparte infatti con la quarta puntata serale in onda oggi lunedì 8 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Dopo il cambio di programmazione di ...Si preannuncia una nuova puntata ricca come sempre di colpi di scena che vedrà al timone della conduzione Ilary Blasi accompagnata dai suoi due opinionisti Enrico Papi e. Vedremo ad ...Secondo gli opinionisti, Enrico Papi e, la naufraga avrebbe chiesto di farsi nominare, ma l'ex suora smentisce. Il pubblico a casa sceglierà chi salvare tra i tre naufraghi e chi, ...

Vladimir Luxuria: Enrico Papi è straripante, ma non è ai ferri corti ... Fanpage.it

Spuntano indiscrezioni sul presunto cachet percepito da Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi. Ecco quanto è emerso ...Gli "Accopiados" vengono sciolti, poi una sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise. E suor Cristina rischia grosso. Le anticipazioni dello show di Ilary Blasi.