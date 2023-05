Vivaio | i risultati del weekend 6-7 5

(Di lunedì 8 maggio 2023)ricco di emozioni per le formazioni del Settore Giovanili. La Primavera supera 3-2 il Cagliari al Centro Bortolotti di Zingonia con gol di Vlahovi?, De Nipoti e Vavassori. Sempre al Centro Bortolotti, l’Under 17 batte 3-2 il Bologna dopo i tempi supplementari nel 2° turno dei Play Off e si qualifica ai quarti di finale: a segno prima Bonanomi, quindi Simonetto con una doppietta (il secondo sul rigore nel secondo tempo supplementare decisivo per la qualificazione). Successo per 3-2 anche dell’Under 15 sul Genoa nell’andata degli ottavi di finale: doppietta di Colombo (nella foto copertina l’esultanza dopo il secondo gol) e rete di Martano su rigore. L’Under 18 sarà di scena lunedì sul campo del Venezia alle ore 15. L’Under 14 nella seconda giornata della Fase Interregionale ha pareggiato 3-3 sul campo del Pordenone (gol di Favero, Fugazzola e Mauri). Si ferma ...

